Le MacBook Pro 16'' de retour sur le Refurb Store

Une dizaine de jours après sa première apparition sur le Refurb Store , le MacBook Pro 16" a fait son retour dans les rayons de la boutique de produits reconditionnés d'Apple ce week-end. Vous pouvez y retrouver le modèle d'entrée de gamme (512 Go) à 2 289 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 699 €, et le modèle haut de gamme (1 To) à 2 719 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 3 199 €. Cela représente une remise de 15%.Si vous comptiez vous offrir un MacBook Pro 16", voilà l'occasion idéale pour faire des économies tout en conservant la garantie de deux ans assurée directement par Apple (lire :). Attention, ces modèles sont populaires et pourraient ne plus être disponibles rapidement.