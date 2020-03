Plein de nouveaux modèles de MacBook Pro 16'' sur le Refurb

Toute une flopée de nouvelles configurations de MacBook Pro a été ajoutée aux rayonnages du Refurb Store ce mardi matin. On retrouve comme d'habitude les versions standard, avec le modèle d'entrée de gamme (512 Go) à 2 289 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 699 €, et le modèle haut de gamme (1 To) à 2 719 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 3 199 €. On retrouve également désormais les références suivantes, qui bénéficient toutes d'un rabais d'environ 15% par rapport aux tarifs habituels de l'Apple Store Si vous êtes à la recherche d'un MacBook Pro 16" à moindre prix, vous avez désormais l'embarras du choix sur la boutique de produits reconditionnés d'Apple ( qu'est-ce que c'est ? ). Attention toutefois, les quantités sont limitées et les modèles les plus populaires ne seront rapidement plus en ligne. Si vous ne trouvez pas votre bonheur tout de suite, sachez que le Refurb Store est approvisionné tous les matins, généralement tôt dans la nuit ; vos meilleures chances d'avoir du stock sont donc au réveil.