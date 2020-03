Des iPad Air 3 cellulaires de 256 Go à 649,99  (-26%) à la Fnac

L'iPad Air 3 cellulaire d'une capacité de 256 Go bénéficie d'une très belle offre promotionnelle à la Fnac , où il est actuellement affiché à 649,99 € dans ses coloris argent et gris sidéral alors qu'il coûte habituellement 879 € sur l'Apple Store . Cela représente un rabais très inhabituel de 26% ! Cette référence se retrouve ainsi entre le modèle Wi-Fi de 64 Go (569 €) et le modèle Wi-Fi de 256 Go (739 €), ce qui la rend particulièrement intéressante pour de nombreux utilisateurs.Notez que les mêmes tarifs sont également pratiqués chez Darty ( argent gris sidéral ). Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.