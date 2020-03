L'iPhone XS de 256 Go argenté à 799 

L'iPhone XS de 256 Go, dans son coloris argenté, est actuellement affiché à 799 € chez Amazon . Ce type de promo s'est fait rare ces dernières semaines, et les offres restent généralement en ligne peu de temps. Il faut dire que le tarif est particulièrement attractif, notamment par rapport à l'iPhone XR de 128 Go qui est toujours vendu à 759 €, ou même par rapport à l'iPhone 11 de 256 Go qui grimpe à 979 €. Rappelons que l'iPhone XS conserve trois avantages principaux : un écran OLED, le téléobjectif, et la prise en charge de 3D Touch.Le modèle doré est quant à lui proposé à 829 € , et le modèle gris sidéral n'est pas disponible. Attention, nous n'avons aucune idée des stocks d'Amazon ou de la durée de validité de cette offre.