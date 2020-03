Un MacBook Pro 15,4'' neuf à 1 999,99 

Le dernier MacBook Pro 15,4" d'entrée de gamme, avec 256 Go de stockage, bénéficie d'une sympathique offre promotionnelle dans son coloris gris sidéral chez Rue du Commerce où le code promo "FLASH-IT-300" permet de l'obtenir à 1 999,99 € . C'est mieux que sur le Refurb Store , où la même machine en version reconditionnée est affichée à 2 109 € . Ce modèle intègre un processeur Core i7 hexacoeur cadencé à 2,6 GHz, une carte graphique Radeon Pro 555X 4 Go et 16 Go de mémoire vive.Cette offre est intrinsèquement plutôt intéressante, mais nous ne pouvons que vous conseiller d'opter pour le nouveau MacBook Pro 16", qui bénéficie notamment d'un stockage doublé et d'un clavier plus fiable, sans oublier l'écran plus confortable et la carte graphique plus puissante. Certes, l'effort financier est supérieur (le premier prix est à 2 699 € sur l'Apple Store ), mais il est possible d'obtenir un bon tarif sur le Refurb Store qu'est-ce que c'est ? ) où ces modèles plus récents sont proposés depuis peu à partir de 2 289 € . Attention si vous décidez d'acheter un MacBook Pro 15,4" chez Rue du Commerce : la durée de validité du code "FLASH-IT-300" n'est pas précisée.