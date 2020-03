Jusqu'à -17,7% sur le MacBook Pro 16'' de 2019

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 15:02 :

C'est déjà terminé pour cette offre !

Voilà quelques semaines qu'il n'y avait plus eu d'offre agressive sur le MacBook Pro 16", et c'est Rue du Commerce qui relance les promos avec une offre très intéressante sur les derniers ordinateurs portables haut de gamme d'Apple. Vous pouvez obtenir le modèle d'entrée de gamme (512 Go de stockage) à 2 255,99 € au lieu de 2 699 € dans son coloris argenté (le modèle gris sidéral est à 2 537,06 € ), soit 16,4% de remise immédiate. Les modèles haut de gamme (1 To de stockage) sont quant à eux affichés à 2 631,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 3 199 € chez Apple , soit 17,7% de remise immédiate. Les ordinateurs sont fournis avec un an d'abonnement à la suite Office 365 de Microsoft (valeur de 69 €).Vous devez utiliser le code promotionnel "6TEM" si vous souhaitez bénéficier de cette offre. Attention, Rue du Commerce ne précise pas combien de temps ce dernier sera disponible !