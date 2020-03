17% de remise sur les MacBook Air de 2019

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Le MacBook Air de 2019 bénéficie d'une très belle offre en cette fin de semaine chez Rue du Commerce . Les modèles avec 128 Go de stockage sont à 1 033,99 € ( argent or ) au lieu de 1 249 € chez Apple, soit 17,2% de remise immédiate. Les modèles avec 256 Go de stockage sont quant à eux proposés à 1 250,19 € ( argent or ) au lieu de 1 499 €, soit 16,6% de remise immédiate. Les MacBook Air sont fournis avec un an d'abonnement à la suite Office 365 de Microsoft, d'une valeur de 69 €.Pour bénéficier de cette offre, vous devez utiliser le code promo "6TEM" au moment de passer commande. Attention, Rue du Commerce ne précise pas combien de temps ce code sera disponible. Avant de passer commande, n'oubliez pas que nous nous attendons une révision du MacBook Air pour le printemps et qu'il peut donc être intéressant d'attendre l'arrivée des nouveaux modèles avant de craquer (lire :).