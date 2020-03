Les iMac en promo (-13%) chez Amazon

Les iMac de la gamme actuelle sont en promotion au début de ce week-end chez Amazon . Le modèle d'entrée de gamme, sans écran Retina, est à 1 159 € au lieu de 1 299 € (-10,8%). Pour un modèle 21,5" 4K, comptez 1 297,11 € au lieu de 1 499 € (-13,5%) pour le modèle avec disque dur, ou 1 475,71 € au lieu de 1 699 € (-13,1%) pour le modèle haut de gamme avec Fusion Drive. Du côté des modèles 27" 5K, les tarifs démarrent à 1 823,51 € au lieu de 2 099 € (-13,1%), puis vous pouvez obtenir le modèle légèrement plus puissant à 1 992,71 € au lieu de 2 299 € (-13,3%), et enfin le modèle standard le plus haut de gamme à 2 399,90 € au lieu de 2 599 € (-7,7% seulement).Si vous êtes à la recherche du meilleur prix, notez que vous pouvez bénéficier d'un rabais de 15% en optant pour un modèle reconditionné sur le Refurb Store qu'est-ce que c'est ? ) — toutes les références ne sont en revanche pas disponibles. N'oubliez pas également que nous nous attendons à une mise à jour majeure pour l'iMac cette année (lire :). Attention, nous ne savons pas combien de temps cette offre d'Amazon restera en place.