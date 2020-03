10  reversés tous les 100  dépensés à la Fnac

Alors que la Fnac vient d'être contrainte de fermer ses boutiques physiques suite aux mesures de sécurité mises en place pour freiner la propagation de l'épidémie de coronavirus en France, le revendeur vient de mettre en place une offre pour favoriser les ventes sur son site web : jusqu'à ce lundi 16 mars à 13h, vous avez la possibilité de récupérer des bons d'achat de 10 € tous les 100 € dépensés. Cette offre est valable sur les Mac les AirPods ainsi que certains modèles d'iPhone (les iPhone 11 et 11 Pro sont exclus de l'opération). Cette opération promotionnelle peut être cumulée avec les remises et ventes flash en cours.Pour pouvoir profiter de cette offre, vous devez être adhérent du site, ce qui coûte 10,99 € pour une période de validité de trois ans, et utiliser le code promo "FLASH". Avant de craquer, n'oubliez pas de jeter un oeil à notre comparateur de prix — la Fnac ne dispose pas forcément des meilleurs tarifs sur tous les produits.