Calme plat sur les bons plans Apple...

Vous l'aurez remarqué si vous suivez régulièrement notre rubrique Bons Plans , les affaires se font rares en ce moment. En dehors de quelques coups d'éclat temporaires, principalement par Amazon, les offres sont globalement moins nombreuses agressives que d'habitude depuis quelques semaines chez les différents revendeurs. Le coupable est bien connu, il s'agit évidemment du COVID-19, le coronavirus qui pose tant de problèmes sanitaires un peu partout dans le monde.La crise est partie de Chine, où se trouve l'essentiel de la chaîne de production d'Apple. Les usines de nombreux fournisseurs ont été à l'arrêt pendant plusieurs semaines, et la capacité de production n'est toujours pas revenue à la normale aujourd'hui. Les stocks de nombreux produits sont donc tendus, et il y a également des pénuries sur certaines références. Quel que soit le produit Apple que vous recherchiez, les capacités d'approvisionnement sont en tout cas diminuées chez les revendeurs, qui n'ont pas intérêt à mettre en place des offres promotionnelles éclatantes.Parallèlement, nous sommes dans une période qui est traditionnellement plutôt calme, entre les fêtes de fin d'année et les premières annonces du printemps. Apple n'a pas dévoilé de nouveautés depuis l'automne dernier, et plusieurs gammes arrivent plus ou moins en fin de vie, comme l'iPad Pro ou la plupart des ordinateurs pommés en dehors du MacBook Pro 16" et du Mac Pro. Certaines offres perdent donc de leur intérêt, et donc de leur droit de cité dans nos colonnes à moins d'être particulièrement attrayantes.Les premières annonces de l'année sont vraisemblablement imminentes, même si cela se fera sans conférence spéciale . Nos bons plans devraient donc reprendre un peu de couleurs dans les prochaines semaines, mais cette embellie dépendra de plusieurs facteurs. D'abord, de la capacité d'Apple à produire suffisamment des nouveautés en question, sans oublier l'état des stocks des anciennes gammes (il ne faut pas s'attendre à des déstockages intéressants s'il n'y a rien à déstocker). Ensuite, de l'évolution de la situation sanitaire en France et des mesures de confinement mise en place par le gouvernement.Si vous attendez de pouvoir bénéficier d'une belle promo pour vous offrir le produit Apple de vos rêves, sachez donc que la période actuelle est particulièrement délicate et que personne ne sait réellement comment la situation va évoluer dans les prochaines semaines. Nous resterons bien sûr sur le pont pour vous tenir informés de l'actualité d'Apple en général, et des meilleures offres du moment quelles qu'elles soient. N'oubliez pas, afin de ne rien rater, que vous pouvez en complément de nos bons plans créer vos alertes de prix par e-mail sur notre comparateur de prix