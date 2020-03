Baisse de prix du Mac mini sur le Refurb Store, dès 699 

Suite à la sortie de la petite mise à jour du Mac mini cet après-midi, Apple a baissé le tarif des anciens modèles sur le Refurb Store . Les tarifs débutent désormais à 699 € , au lieu de 759 € précédemment, pour le modèle avec 128 Go de stockage qui n'est plus disponible aujourd'hui. Pour 256 Go de stockage, l'ancien modèle haut de gamme est désormais affiché à 889 € au lieu de 1 059 € jusqu'ici ; c'est une excellente alternative au nouveau modèle d'entrée de gamme, vendu 929 € avec un processeur moins puissant. D'autres modèles sont également disponibles avec des baisses de prix similaires si vous souhaitez monter en gamme.Apple s'étant contentée de doubler le stockage embarqué dans son Mac mini "de 2020" sans toucher au reste des composants, les Mac mini de 2018 conservent un certain attrait sur le Refurb Store . Rappelons que la boutique de produits reconditionnés d'Apple permet de bénéficier de la même garantie de deux ans que sur l'Apple Store classique, alors que la qualité des produits est généralement indiscernable du neuf (lire :). Si vous comptez faire des économies sur l'achat de votre Mac mini, c'est une très bonne alternative.