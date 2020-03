Un MacBook Air de 2019 à 919  sur le Refurb Store

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 9:53 :

Les stocks sont déjà épuisés.

Un premier MacBook Air de 2019 vient de faire son apparition sur le Refurb Store suite à la sortie des modèles de 2020 un peu plus tôt cette semaine. Comme prévu , le tarif est bien de 919 € pour 128 Go de stockage, pour le moment seulement dans le coloris doré. Un modèle de 256 Go gris sidéral est brièvement apparu à 969 € cette nuit, mais il n'est déjà plus disponible.Le MacBook Air de 2020 est proposé à partir de 1 199 € sur l'Apple Store pour un stockage de 256 Go. Si vous en avez les moyens, c'est cette nouvelle gamme que nous vous conseillons, principalement pour son clavier qui sera plus confortable et surtout plus fiable dans la durée. Si vous souhaitez faire des économies substantielles, il peut être intéressant d'attendre le retour des modèles de 2018 sur le Refurb Store ; le tarif devrait être de 769 € (lire :).