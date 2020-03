L'ancien iPad Pro 11'' de 1 To à 1 156,19 

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 21:09 :

Le tarif est repassé à 1 229,99 €.

Pas convaincu par les nouveautés de l'iPad Pro de 2020 ? Vous pouvez faire des économies sur les anciens modèles. Peu d'offres sont encore en place, la présentation de la nouvelle gamme d'iPad Pro étant encore trop récente, mais Amazon a mis en place une promo très intéressante sur le modèle 11" avec 1 To de stockage. Dans son coloris argenté, il est actuellement affiché à 1 156,19 € , au lieu de 1 449 € pour le modèle de 2020 équivalent.Ce modèle d'iPad Pro n'est pas disponible sur le Refurb Store pour le moment, mais il est bien référencé et il sera proposé à 1 139 € en version reconditionnée lorsqu'il sera à nouveau disponible. Si vous passez à côté de cette offre d'Amazon, dont la durée de validité n'est pas précisée (mais les quantités disponibles sont faibles), vous devriez donc bientôt pouvoir bénéficier d'alternatives intéressantes sur la boutique de produits reconditionnés d'Apple.Le temps que les revendeurs s'adaptent, les offres promotionnelles sur les anciens modèles d'iPad Pro devraient se multiplier dans les prochaines semaines. Vous pouvez retrouver toutes les configurations et mettre en place des alertes de prix sur notre comparateur de prix