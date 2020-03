L'Apple TV 4K sur le Refurb Store à 169 

Voilà plus d'un mois qu'on ne l'avait plus vue sur la boutique de produits reconditionnés d'Apple : l'Apple TV 4K est de retour en promo dans sa configuration avec 32 Go de stockage à 169 € sur le Refurb Store . Cela représente 30 € d'économies par rapport au tarif de 199 € de l'Apple Store Ce modèle reconditionné d'Apple TV 4K vous permet de bénéficier de la promotion d'Apple qui offre l'accès à Apple TV+ gratuitement pendant un an. Attention, ce modèle est très populaire et il est probable qu'il ne reste pas longtemps en ligne. Avant de craquer, notez qu'une nouvelle génération d'Apple TV pourrait être présentée d'ici l'été.