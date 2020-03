De nombreux MacBook Pro 16'' en promo sur le Refurb Store

De nombreux MacBook Pro 16" sont disponibles sur le Refurb Store ce week-end, alors que de nombreuses références avaient été absentes depuis deux semaines. Les tarifs débutent à 2 289 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 699 € pour les modèles d'entrée de gamme avec 512 Go de stockage, et les modèles avec 1 To de stockage sont affichés à 2 719 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 3 199 €. Beaucoup de configurations sur mesure sont également proposées, avec quelques modèles très musclés.Les produits reconditionnés par Apple sur le Refurb Store qu'est-ce que c'est ? ) sont une excellente alternative à l'achat sur l'Apple Store si vous comptez faire des économies sur l'achat de votre Mac : alors que la qualité est généralement parfaitement indiscernable du neuf, la garantie est identique. Notez qu'il y a également de nombreuses configurations de modèles 13,3", mais attention, une révision majeure est dans les tuyaux pour ce modèle.