Sosh prolonge son forfait 50 Go à 14,99  à vie

L'offre devait initialement s'arrêter ce lundi matin, mais elle est finalement prolongée jusqu'au 27 avril à 9h : Sosh vous propose un forfait avec 50 Go de données (8 Go en Europe et DOM — Suisse exclue), appels et SMS illimités pour 14,99 € par mois. Ce forfait est légèrement différent du forfait 50 Go habituel, qui inclut bien la Suisse et la possibilité d'utiliser l'intégralité des 50 Go à l'étranger. L'offre est en revanche sans condition de durée, ce qui est inédit : le forfait continuera bien d'être facturé 14,99 € par mois après un an.Attention, cette offre est uniquement valable pour les nouveaux clients. Il s'agit bien d'un forfait sans engagement, ce qui signifie que vous pourrez à nouveau changer d'opérateur si une offre plus intéressante pointe le bout de son nez dans les prochains mois. La carte SIM est facturée 10 €.