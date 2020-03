Première toute petite promo sur l'iPad Pro de 2020 chez Amazon

Deux semaines après sa sortie, l'iPad Pro de 2020 bénéficie de sa toute première petite promo chez Amazon , avec un tarif de 872,61 € pour le modèle de 128 Go Wi-Fi argenté au lieu de 899 € sur l'Apple Store . Il y a une semaine d'attente avant de pouvoir être livré, comme chez Apple. L'Apple Pencil 2 bénéficie également d'un petit rabais, à 128,16 € au lieu de 135 €.Il faut souvent attendre quelques semaines avant de pouvoir bénéficier de remises un peu plus généreuses ; il n'est pas rare de pouvoir obtenir des rabais situés entre -10% et -15% sur les tablettes d'Apple une fois la période du lancement passée. Mais pour le moment, il n'y a pas mieux. Si vous souhaitez attendre, n'oubliez pas que vous pouvez mettre en place des alertes par e-mail sur notre comparateur de prix afin d'être alerté lorsque des rabais plus importants seront mis en place.