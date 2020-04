Des MacBook Air Retina à partir de 769  sur le Refurb !

Mise à jour 12:34 :

De nombreuses références ne sont déjà plus disponibles, principalement parmi les modèles de 2018.

Mise à jour 16:03 :

Seuls les modèles de 2019 sont encore disponibles.

Nous voici deux semaines après le lancement du MacBook Air de 2020 , et Apple vient de lancer la grande braderie sur les anciens modèles sur le Refurb Store : les modèles de 2018 sont proposés à 769 € pour 128 Go ( argent or ) et à 829 € pour 256 Go ( argent or ), alors que les modèles de 2019 sont à 919 € pour 128 Go ( argent or ), et 969 € pour 256 Go ( argent or ). Des configurations sur mesure sont également disponibles.Rappelons que sur l'Apple Store classique, les nouveaux modèles sont vendus à 1 199 € pour 256 Go de stockage et à 1 499 € pour 512 Go de stockage. Il y a donc de quoi faire de sérieuses économies en optant pour un modèle de génération précédente ! Concrètement, cela signifie principalement que vous faites une croix sur le nouveau clavier, plus confortable et plus fiable que celui de 2018 ou de 2019 ; notez en revanche que les anciens modèles sont bien couverts par un programme qualité en cas de pépin survenant dans les quatre ans suivant l'achat du MacBook Air.Si vous avez le budget pour un modèle de 2020, c'est cette nouvelle génération que nous vous conseillons d'acheter à cause de son clavier de meilleure facture. Si vous souhaitez faire des économies, il vaut mieux directement opter pour un modèle de 2018 : la seule différence des modèles de 2019 consiste en la présente d'un écran True Tone Notez bien que les ordinateurs reconditionnés par Apple vendus sur le Refurb Store bénéficient de la même garantie que les modèles parfaitement neufs, ce qui fait de ces modèles une alternative très intéressante pour alléger la facture sans pour autant faire de compromis ( en savoir plus ). Attention, les stocks du Refurb Store sont limités et on ne sait jamais combien de temps telle ou telle référence sera disponible.