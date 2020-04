De bonnes affaires sur l'iPhone 11 chez Rakuten

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Il y a de bonnes affaires réaliser sur de nombreux modèles d'iPhone aujourd'hui chez Rakuten , qui propose en plus de ses bons tarifs habituels la possibilité de récupérer entre 15% et 20% du montant de votre commande sous la forme d'un bon d'achat. Une offre bien adaptée à l'iPhone 11, avec des tarifs qui débutent à 689 € (au lieu de 809 € chez Apple ) + un bon d'achat de 117,13 € valable sur une prochaine commande.Niveau capacités et coloris, il y en a pour tous les goûts. Avant de craquer, pensez bien à vérifier que vous achetez auprès d'un vendeur basé au sein de l'Union européenne, ce qui est préférable en terme de garantie (lire :). Cette offre sera valable jusqu'à ce mercredi soir à minuit.