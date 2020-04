Refurb : le plein de MacBook Air et MacBook Pro en promo

Que vous soyez à la recherche d'un modèle d'entrée de gamme ou d'une référence très musclée, les rayonnages du Refurb Store en ont pour tous les goûts ce vendredi. Du côté du MacBook Air, on retrouve les modèles de l'année dernière à 919 € pour 128 Go ( argent or ), et à 969 € pour 256 Go ( argent or ). Du côté du MacBook Pro 16", comptez 2 289 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 699 € pour les modèles avec 512 Go de stockage, et 2 719 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 3 199 € pour les modèles avec 1 To de stockage. De nombreuses configurations sur mesure sont aussi disponibles. Les MacBook Pro 13,3" actuels sont également présents à partir de 1 269 € au lieu de 1 499 €, mais nous vous déconseillons leur achat : une refonte de ce modèle est prévue pour ce printemps.Le Refurb Store est une très bonne alternative à l'Apple Store classique si vous comptez faire des économies sur l'achat de votre Mac sans prendre de risque : les ordinateurs sont en effet reconditionnés directement par Apple, qui assure une qualité à la hauteur de ce qu'on attend d'elle et surtout une garantie de deux ans identique à celle des produits parfaitement neufs (lire :).