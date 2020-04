Un iPad Air 3 de 256 Go à 619  sur le Refurb Store

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Un premier modèle d'iPad Air 3 était apparu le mois dernier sur le Refurb Store, avec un tarif de 479 € pour 64 Go de stockage au lieu de 569 € en version neuve sur l'Apple Store . Un mois plus tard, c'est un modèle de 256 Go qui débarque sur la boutique de produits reconditionnés d'Apple : dans son coloris argenté, il est proposé à 619 € au lieu de 739 €. La remise est de 16%.Toutes les autres références d'iPad Air 3 sont bien référencées sur le Refurb Store qu'est-ce que c'est ? ), mais elles ne sont pas disponibles pour le moment. Attention, les stocks sont limités et il est probable que l'iPad de 256 Go apparu aujourd'hui ne reste pas très longtemps en ligne.