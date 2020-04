Refurb : promo sur les MacBook Air et MacBook Pro

Le Refurb Store est un peu moins bien fourni que la semaine dernière ce lundi, mais il y a tout de même du beau monde du côté des ordinateurs portables d'Apple. Vous pouvez notamment vous offrir un MacBook Air de l'année dernière pour 919 € ( argent gris sidéral ) dans sa configuration d'entrée de gamme avec 128 Go de stockage. Le MacBook Pro 16" est également présent, avec un tarif de 2 289 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 699 € pour les modèles avec 512 Go de stockage, et 2 719 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 3 199 € pour les modèles avec 1 To de stockage. On dénombre quelques configurations sur mesure, ainsi que de nombreux modèles de MacBook Pro 13,3". Pour ces derniers, notez bien qu'une refonte est attendue pour le printemps ; leur achat est déconseillé pour le moment.Comme toujours, rappelons que le Refurb Store est une boutique alternative à l'Apple Store directement tenue par Apple, qui reconditionne elle-même ses produits, ce qui garantit une excellente qualité (généralement impossible à distinguer du neuf) et qui permet également de bénéficier de la même garantie de deux ans que celle des produits neufs classiques (lire :). Si vous cherchez à faire des économies sur l'achat de votre Mac, c'est une excellente solution. Attention toutefois, les stocks sont limités et les références disponibles varient tous les jours ou presque ; il n'est pas garanti de pouvoir trouver la configuration idéale à tout moment.