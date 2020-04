Un forfait 75 Go pour 13,99  par mois chez Bouygues

Vous explosez vos données mobiles durant cette période de confinement ? Deux possibilités : activez le Wi-Fi si possible, ou changez de forfait ! Chez Bouygues Telecom , une intéressante offre vient d'être mise en place avec un forfait de 75 Go, dont 8 Go utilisables en Europe et DOM, qui est proposé à 13,99 € par mois sans limitation de durée. Une offre avec 60 Go, dont 10 Go utilisables en Europe et DOM et une consommation illimitée les week-ends, est également disponible pour 2 € de plus. Au même tarif, vous pouvez vous passer de la consommation illimitée les week-ends et à la place profiter de 100 Go de données. Les trois forfaits intègrent bien sûr les appels et SMS illimités.Cette offre est bien sûr sans engagement, ce qui signifie que vous pourrez à nouveau changer d'opérateur si vous rencontrez une offre plus intéressante ou mieux adaptée à vos besoins ayant évolué dans les prochains mois. Le forfait à 13,99 € sera disponible jusqu'au dimanche 19 avril inclus. Notez qu'une autre offre intéressante est en place chez Sosh , avec un forfait 50 Go à 14,99 € par mois à vie ( en savoir plus ).