Des iPhone XS de 256 Go à 789,57  !

Cela fait des semaines que l'on avait plus vu un tarif pareil : les iPhone XS d'une capacité de 256 Go bénéficient d'une très belle offre promotionnelle chez Rue du Commerce qui les propose actuellement à 789,57 € ( argent or ). C'est à peine plus cher que l'iPhone XR de 128 Go, qui coûte 759 € sur l'Apple Store , pour une capacité doublée et un magnifique écran OLED, sans oublier le téléobjectif et la prise en charge de 3D Touch.Pour bénéficier de cette offre, vous devez entrer le code promotionnel "IPHONE-7" au moment de passer commande. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée !