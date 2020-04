50  de remise sur les casques Beats Solo Pro

Les casques Beats Solo Pro font l'objet d'un rabais d'une cinquantaine d'euros ce week-end chez Amazon , et ils se retrouvent à 249,99 € dans leurs coloris noir gris et rouge . Cela représente une remise de 17% par rapport au tarif de l'Apple Store, qui est de 299,95 € Le modèle rouge bénéficie régulièrement d'une offre plus importante, à 215,96 €, mais ce n'est pas le cas des autres modèles. Pour certains coloris, c'est la première fois depuis de nombreuses semaines qu'il est possible de profiter d'une remise.