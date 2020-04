Les MacBook Air de 2019 à partir de 919  sur le Refurb Store

Trop cher, le nouveau MacBook Air ? Même si nous vous conseillons d'opter pour les modèles de 2020 à cause de leur clavier plus fiable, il peut être tentant de se rabattre sur les modèles de l'année dernière pour faire des économies. Et ces derniers sont justement en promo par le biais du Refurb Store , la boutique de produits reconditionnés d'Apple qui les propose à 919 € ( argent or ) pour 128 Go de stockage et à 969 € ( argent or ) pour 256 Go de stockage. Rappelons que les nouveaux modèles sont vendus à partir de 1 199 € sur l'Apple Store , directement avec 256 Go de stockage.Au vu de la faible différence de prix entre les deux modèles, nous vous conseillons de choisir 256 Go de stockage pour un meilleur confort dans le temps. Attention, les stocks du Refurb Store sont limités et ces modèles ne restent souvent pas très longtemps en ligne.