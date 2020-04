Le Mac mini de 2020 avec 512 Go à 977,99  (-24%) !

Mise à jour 16:29 :

Le Mac mini est « Temporairement en rupture de stock » chez Amazon mais il peut toujours être commandé. Alternativement, CDiscount s'est aligné sur le même tarif.

C'est une énorme offre promotionnelle que vient de mettre en place Amazon sur le Mac mini de 2020 avec 512 Go de stockage : alors que ce modèle coûte normalement 1 279 € sur l'Apple Store , il est aujourd'hui bradé à 977,99 € , soit 24% de remise ! C'est très inhabituel, d'autant plus sur une référence aussi récente (même si le Mac mini de 2020 n'est pas réellement un nouveau modèle ). Ce Mac mini est équipé d'un processeur Core i5 hexacœur cadencé à 3 GHz et de 8 Go de mémoire vive ( modifiable ).Il y aura un peu d'attente avant de pouvoir recevoir le Mac mini, les entrepôts français d'Amazon étant actuellement fermés , mais l'offre vaut le déplacement. Attention, il n'est pas précisé combien de temps ce tarif sera disponible et nous ne connaissons pas l'état des stocks.