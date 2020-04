Grosse promo sur les cartes Fnac !

C'est une offre très rare qui vient d'être lancée par la Fnac sur ses cartes de fidélité : la carte Fnac classique, d'une valeur de 30 € (souvent en promo à 10,99 €), est offerte pour tout achat supérieur à 50 €, et la carte Fnac+, d'une valeur de 50 €, est bradée à 7,99 € au lieu de 49 € habituellement grâce au code promo "EXPRESS". Ces cartes permettent de bénéficier des régulières offres promotionnelles de la Fnac (par exemple, la possibilité de récupérer des bons d'achat de 10 € ou 15 € tous les 100 € dépensés certains week-ends), des remises accordées aux adhérents et la carte Fnac+ permet également de bénéficier de la livraison rapide.Attention, la carte Fnac classique est valable trois ans alors que la carte Fnac+ ne dure qu'un an. Attention, il n'est pas précisé combien de temps cette offre promotionnelle sera disponible.