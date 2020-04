Des remises sur les iPhone (SE inclus) chez Bouygues Telecom

La meilleure offre sur l'iPhone SE de 2020 en cette période de précommande est indéniablement chez Orange et Sosh , qui proposent tous les deux une remise immédiate de 30 € sur le nouveau smartphone d'entrée de gamme d'Apple ( en savoir plus ). Mais si vous voulez passer par Bouygues Telecom , vous pouvez également bénéficier d'une remise équivalente... après avoir payé plus cher. Bouygues Telecom propose en effet l'iPhone SE à partir de 509 €, soit 20 € de plus qu'Apple, puis vous accorde un remboursement de 50 € sur demande . On arrive donc au même total de 459 €, mais avec un peu plus d'effort au passage.Notez que cette remise de 50 € s'applique également sur les autres modèles d'iPhone, dont l'iPhone XR et l'iPhone 11. Vous pouvez retrouver les détails de l'offre de remboursement, qui sera valable jusqu'au 3 mai 2020, sur cette page