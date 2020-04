iPhone SE : 20  de remise chez SFR et RED

Les précommandes de l'iPhone SE de seconde génération ont été lancées sur l'Apple Store avec des tarifs qui débutent à 489 €. Vous pouvez bénéficier d'une remise de 30 € chez Orange et chez Sosh en savoir plus ) ainsi que chez Bouygues en savoir plus ), et un rabais de 20 € est également proposé chez SFR et chez RED , avec des prix qui commencent donc à 469 €. Le nouveau smartphone d'Apple est proposé d'emblée avec un forfait, mais il est possible de le commander seul.Cette offre n'a a priori pas de limite de durée ; il est classique que les opérateurs téléphoniques proposent un petit rabais sur les téléphones d'Apple pour tenter d'attirer de nouveaux clients.