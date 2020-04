Petite promo sur les MacBook Pro 16''

Cela fait des semaines que les promotions se font très rares et surtout peu agressives du côté du MacBook Pro 16". Il faut ainsi remonter au mois de février pour trouver un rabais plus important que celui mis en place par Amazon ce week-end sur le modèle haut de gamme, avec un processeur Core i9 octocoeur et 1 To de stockage. Dans son coloris argenté, il est actuellement affiché à 2 899,99 € au lieu de 3 199 € chez Apple . Le modèle d'entrée de gamme se trouve à 2 499,99 € en gris sidéral chez Amazon et chez Top Achat , et également à 2 499,99 € en argenté chez Top Achat , au lieu de 2 699 € habituellement.Voilà qui est toujours mieux que rien si vous comptiez acheter un MacBook Pro 16" maintenant. Si vous avez un peu de temps devant vous, il peut être intéressant d'attendre le retour de ces modèles sur le Refurb Store , où les tarifs sont respectivement de 2 289 € et 2 719 € en version reconditionnée par Apple ( qu'est-ce que c'est ? ).