Les MacBook Pro 16'' de retour à -15% sur le Refurb Store

Après une petite semaine d'absence, les MacBook Pro 16" ont fait leur retour sur le Refurb Store en ce tout début de semaine ! Vous y trouverez les modèles d'entrée de gamme avec 512 Go de stockage à 2 289 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 699 € chez Apple, et les modèles avec 1 To de stockage à 2 719 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 3 199 € sur l'Apple Store Comme d'habitude avec la boutique de produits reconditionnés d'Apple, c'est donc une remise de 15% dont vous pouvez bénéficier par rapport aux produits neufs de l'Apple Store classique. Les MacBook Pro, reconditionnés directement par Apple, sont d'une qualité la grande plupart du temps indiscernable des modèles neufs, et la garantie est identique ( en savoir plus ). Attention, les stocks du Refurb Store sont limités et les configurations les plus populaires ne restent souvent que quelques heures en ligne.