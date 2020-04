Refurb : les MacBook Air de 2019 à partir de 919 

Si vous êtes à la recherche d'un MacBook Air à moindre coût, sachez que les modèles standard de 2019 sont tous en stock sur le Refurb Store qu'est-ce que c'est ? ) ce lundi ! Vous pouvez retrouver les modèles avec 128 Go de stockage à 919 € ( argent or ) et les modèles avec 256 Go de stockage à 969 € ( argent or ).Rappelons que les MacBook Air de 2020, qui ont été présentés par Apple il y a deux semaines, sont proposés à partir de 1 199 € sur l'Apple Store . Opter pour un modèle de l'année dernière permet donc de faire des économies intéressantes mais attention, les nouveaux modèles intègrent directement 256 Go de stockage en entrée de gamme. La génération de 2020 intègre également un clavier à mécanisme à ciseaux plus fiable dans la durée.