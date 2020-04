Des tas de MacBook Air et MacBook Pro en promo sur le Refurb Store

Si vous comptez vous offrir un Mac portable, il y a l'embarras du choix ce week-end sur le Refurb Store . Du côté du MacBook Air, les premiers prix démarrent à 919 € (128 Go) ou 969 € (256 Go) pour les modèles de 2019. Un modèle de 2017 est également proposé à 829 € mais il est techniquement beaucoup moins intéressant (pas d'écran Retina, par exemple) et nous vous déconseillons son achat.Du côté des MacBook Pro, les tarifs débutent à 1 169 € pour les anciens modèles 13,3" sans Touch Bar de 2018, et à 1 269 € au lieu de 1 499 € pour les modèles avec Touch Bar de la génération actuelle ; au vu de la faible différence de prix, il vaut mieux opter pour les modèles plus récents, qui disposent d'un clavier plus fiable. Pour les MacBook Pro 16", les tarifs sont de 2 289 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 699 € pour 512 Go de stockage, et de 2 719 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 3 199 € pour 1 To de stockage.À chaque fois, de nombreuses configurations sur mesure sont également proposées pour obtenir plus de stockage, plus de mémoire vive ou un processeur plus costaud. Comme d'habitude avec le Refurb Store qu'est-ce que c'est ? ), n'oubliez pas que les ordinateurs reconditionnés d'Apple sont disponibles en faible quantité et que les stocks varient d'un jour à l'autre. La garantie de ces machines est la même que sur l'Apple Store classique.