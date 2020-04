Un iPhone XS de 64 Go neuf à 660,14  chez CDiscount

C'est une très belle offre qui vient d'être mise en place chez CDiscount : l'iPhone XS de 64 Go est actuellement bradé à 660,14 € dans son coloris gris sidéral ! C'est une cinquantaine d'euros de moins que l'iPhone XR, qui est aujourd'hui à 709 € sur l'Apple Store , alors que l'iPhone XS est nettement supérieur à celui-ci (écran OLED, téléobjectif, 3D Touch) et coûtait initialement beaucoup plus cher.Si vous êtes à la recherche d'une bonne promo sur un modèle d'iPhone à encoche, cet iPhone XS est une très bonne affaire. Attention, il n'est pas précisé combien de temps cette offre sera disponible.