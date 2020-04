Un Mac mini à 699  sur le Refurb Store

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 10:39 :

Le Mac mini n'est plus disponible. Vous pouvez retrouver le petit Mac d'Apple sur notre comparateur de prix.

C'est suffisamment rare pour être signalé : l'ancien Mac mini d'entrée de gamme est actuellement disponible sur le Refurb Store , où il est proposé à 699 € . Il est techniquement identique au modèle de 2020 , à 929 €, à la différence qu'il intègre 128 Go de stockage au lieu de 256 Go désormais. L'économie est donc intéressante, mais seulement si vous pouvez vous contenter d'une capacité aussi faible (par exemple en travaillant avec un disque externe).Comme d'habitude avec le Refurb Store qu'est-ce que c'est ? ), les stocks sont limités et nous ne pouvons pas savoir combien de temps cette offre sera disponible.