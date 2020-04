Un iPhone XS de 64 Go neuf à 699  chez Amazon

C'est l'une des meilleures offres sur l'ancien smartphone haut de gamme d'Apple : l'iPhone XS de 64 Go est de retour en promotion à 699 € chez Amazon dans son coloris argenté. C'est 10 € de moins que l'iPhone XR de même capacité sur l'Apple Store . Et bien sûr, l'iPhone XS est techniquement largement supérieur avec son écran OLED, son téléobjectif et la prise en charge de 3D Touch.Comme toujours, les tarifs d'Amazon varient régulièrement et nous n'avons aucune idée de la durée de cette offre promotionnelle, qui peut donc expirer à tout moment.