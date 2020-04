L'iPhone XS Max à partir de 829  chez Boulanger

Très rarement en promotion, l'iPhone XS Max bénéficie de belles remises aujourd'hui chez Boulanger qui affiche les modèles de 64 Go à 829 € ( argent or ), les modèles de 256 Go à 999 € ( argent or ) et les modèles de 512 Go à 1 199 € ( argent gris sidéral ). Aujourd'hui, l'iPhone 11 Pro qui a succédé à ce modèle est proposé à partir de 1 259 € sur l'Apple Store Attention, Boulanger n'a pas communiqué sur la durée de cette offre et nous ne connaissons pas l'état des stocks du revendeur. Vous pouvez retrouver les différents modèles d'iPhone sur notre comparateur de prix