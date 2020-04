Un iPad Air 3 de 256 Go cellulaire à 649,99  (-26%)

L'iPad Air 3 cellulaire d'une capacité de 256 Go est en vente flash chez Darty , où vous pouvez le trouver à 649,99 € au lieu de 879 € sur l'Apple Store . Cela représente une remise de 26%, ce qui est particulièrement rare sur une tablette pommée (même si on a déjà vu cette même promotion à la Fnac le mois dernier). Ce tarif rend ce modèle plus intéressant que le modèle Wi-Fi seulement, qui est à 739 €.Attention, Darty ne précise ni la durée de validité de sa vente flash, ni l'état de ses stocks. Vous pouvez retrouver tous les modèles d'iPad Air 3 sur notre comparateur de prix