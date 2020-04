Un iPad Pro 11' de 1 To en vente flash à 1 099,99 

L'iPad Pro 11" de 2018 avec 1 To de stockage est en vente flash à la Fnac et chez Darty où vous pouvez retrouver ce modèle à 1 099,99 € dans son coloris gris sidéral. Cette référence n'est plus en vente chez Apple qui a mis à jour son iPad Pro le mois dernier, mais les différences techniques entre les deux générations ne sont pas forcément indispensables : si vous n'avez que faire des nouveaux appareils photos, du scanner LiDAR et du Wi-Fi 6, les modèles de 2018 restent parfaitement d'actualité. Alors que le modèle équivalent de 2020 est vendu 1 449 € sur l'Apple Store , il est possible de faire d'intéressantes économies grâce à ce modèle en vente flash.Cette vente flash sera valable jusqu'au mardi 5 mai à 10h, dans la limite des stocks disponibles, et vous n'avez pas besoin d'être adhérent Fnac ou Darty pour pouvoir en profiter. Vous pouvez retrouver tous les modèles d'iPad sur notre comparateur de prix