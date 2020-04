Un iPhone XS Max de 64 Go neuf à 779 

L'iPhone XS Max est en promo depuis quelques jours chez Boulanger , où il est possible de l'obtenir à 829 €. Aujourd'hui, Google Shopping frappe fort avec une remise supplémentaire de 50 € grâce au code promo "AVRIL1" qui permet de faire tomber la facture à 779 € . La commande est réalisée via Google, mais le vendeur reste Boulanger qui se charge également de l'expédition.Si vous étiez à la recherche d'un grand modèle d'iPhone, voilà une occasion parfaite pour faire de grosses économies. Rappelons que l'iPhone 11 Pro Max, qui a succédé à l'iPhone XS Max en septembre dernier, est vendu à partir de 1 259 € sur l'Apple Store . Les caractéristiques techniques ne sont bien sûr pas les mêmes, mais l'iPhone XS Max reste un excellent smartphone pour un tarif qui est ici bien plus acceptable. Le code "AVRIL1" sera disponible jusqu'au 4 mai à 11h59, mais dans la limite des stocks disponibles.