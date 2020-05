Les AirPods Pro en promo à 249  (-30 )

Une petite promo a été mise en place en ce début de week-end prolongé sur les AirPods Pro, qui se retrouvent à 249 € chez Amazon ainsi que chez Rue du Commerce . Cela représente 30 € d'économies par rapport au tarif officiel de 279 € sur l'Apple Store . La livraison à domicile est gratuite chez Amazon, alors qu'elle ne l'est qu'en point relais chez Rue du Commerce.Ce n'est pas le meilleur tarif jamais constaté sur les AirPods Pro — ils sont notamment tombés à 229 € pas plus tard que le week-end dernier . C'est néanmoins mieux que rien si vous comptiez vous offrir les petits écouteurs sans fil d'Apple sans attendre le retour d'une offre plus agressive.