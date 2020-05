L'Apple TV 4K à -15% sur le Refurb Store

Les apparitions de l'Apple TV 4K sur le Refurb Store sont plutôt rares : cela faisait deux semaines que l'on n'avait plus vu le modèle de 32 Go, qui est aujourd'hui disponible à 169 € au lieu de 199 € sur l'Apple Store classique, soit 15% de remise. Ce modèle reste rarement bien longtemps en ligne.Les produits reconditionnés d'Apple jouissant de la même garantie que les produits parfaitement neufs ( en savoir plus ), acheter sur le Refurb Store est une bonne solution pour faire des économies sur les produits pommés. Attention toutefois, un nouveau modèle d'Apple TV devrait être commercialisé par Apple cette année.