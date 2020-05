L'iPhone XS de 64 Go gris sidéral à 660,14 

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 11:10 :

Le tarif est repassé à 699 €.

L'iPhone XS de 64 Go est en promotion aujourd'hui chez Amazon dans sa déclinaison gris sidéral : l'anciend'Apple est proposé à 660,14 € , un des meilleurs tarifs jamais pratiqués sur ce modèle. Cela le place en dessous de l'iPhone XR de 64 Go, toujours vendu à 709 € sur l'Apple Store , alors que l'iPhone XS est nettement supérieur techniquement avec son écran OLED, son téléobjectif et la prise en charge de 3D Touch. C'est une très bonne affaire.Comme toujours avec Amazon, les prix vont et viennent, les stocks sont limités et nous n'avons donc aucune idée de la durée de cette offre promotionnelle. Vous pouvez retrouver tous les modèles d'iPhone sur notre comparateur de prix