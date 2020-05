Un iPad 6 à 299  sur le Refurb Store

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 9:42 :

Les stocks sont déjà épuisés !

Envie d'un iPad à tout petit prix ? L'iPad 6 est disponible ce matin sur le Refurb Store qu'est-ce que c'est ? ) à un tarif de 299 € pour 32 Go de stockage. Ce modèle est très proche de l'iPad 7 : il dispose d'un écran légèrement plus petit (9,7" contre 10,2") et il est dépourvu du Smart Connector pour la prise en charge du clavier externe Smart Keyboard. En dehors de ces deux caractéristiques, le reste est identique : puce Apple A10, prise en charge de l'Apple Pencil...À l'heure où nous écrivons ces lignes, ce modèle est disponible en coloris gris sidéral et doré. Attention, les stocks sont limités et ils partent généralement vite.