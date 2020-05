Des iPad Air 3 à partir de 479  sur le Refurb Store

Cela faisait de nombreuses semaines que l'on avait plus vu l'iPad Air 3 à ce tarif : la tablette est actuellement proposée à partir de 479 € sur le Refurb Store , au lieu de 569 € normalement sur l'Apple Store . Ce tarif vaut pour les modèles Wi-Fi avec 64 Go de stockage, mais vous pouvez également retrouver des modèles avec 256 Go à 619 € au lieu de 739 € et des modèles 4G à 599 € au lieu de 709 €.Pour certaines références, c'est aujourd'hui leur première apparition sur la boutique de produits reconditionnés d'Apple ( qu'est-ce que c'est ? ). Attention, les stocks sont limités et certains modèles devraient rapidement ne plus être disponibles.