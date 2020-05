Des Mac mini en promo sur le Refurb Store

Mise à jour 11:04 :

C'est déjà fini pour le modèle haut de gamme.

Deux Mac mini sont présents sur le Refurb Store ce jeudi. L'ancien modèle d'entrée de gamme, avec son Core i3 quadricœur et 128 Go de stockage, est proposé à 699 € . Attention, cette quantité de stockage est particulièrement limitée ! Autre option, l'ancien modèle haut de gamme, avec son Core i5 hexacœur et 256 Go de stockage est lui affiché à 889 € . Ce modèle-là est bien plus intéressant : il permet de bénéficier de la puissance du Core i5 tout en faisant des économies par rapport au nouveau modèle d'entrée de gamme, à 929 € sur l'Apple Store , qui ne dispose que du Core i3.Le Mac mini est rarement présent sur le Refurb Store qu'est-ce que c'est ? ) et les stocks partent généralement assez vite. Si le Mac mini vous intéresse, ne tardez pas trop.