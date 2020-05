Un forfait 80 Go à 14,99  à vie chez Sosh

Déjà proposé au début de la période de confinement, le forfait 80 Go de Sosh est de retour avec un tarif de 14,99 € par mois à vie ! Les forfaits de ce type coûtent habituellement une dizaine d'euros de plus, et les rares offres promotionnelles sur ceux-ci sont limitées à une durée d'un an. Ce forfait de 80 Go en promo comporte toutefois trois différences concernant l'utilisation du forfait à l'étranger : les données à l'étranger sont ici limitées à 8 Go (et non à la totalité des données), certains pays comme la Suisse et Andorre ne sont pas inclus, et les appels illimités vers les États-Unis, le Canada et les fixes d'Europe ne sont pas inclus. Les appels et SMS sont en revanche bien illimités en France.Ce tarif promotionnel de 14,99 € sera valable jusqu'au lundi 25 mai à 9h. Notez bien qu'il s'agit d'un forfait sans engagement, ce qui signifie que vous pourrez à nouveau changer d'opérateur à tout moment si une nouvelle offre moins chère ou mieux adaptée à vos besoins fait son apparition dans les prochains mois. Seuls frais fixes, la carte SIM est facturée 10 €.