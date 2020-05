50  de remise sur l'iPhone 11 chez Orange et Sosh

Contrairement à l'iPhone XS qui enchaîne les promos , l'iPhone 11 bénéficie rarement de remises et les prix suivent souvent le tarif officiel chez les revendeurs . Si vous souhaitez faire des économies sur un modèle de 64 Go, sachez qu'une offre promotionnelle vient d'être lancée chez Orange et chez Sosh avec une remise de 50 € sur l'achat de l'iPhone 11. Le tarif est ainsi de 759 € au lieu de 809 € chez Apple Notez qu'il n'est pas obligatoire d'opter pour un forfait téléphonique pour pouvoir bénéficier de cette offre. Cette remise sera valable jusqu'au mardi 19 mai 2020 inclus.