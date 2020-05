Refurb : iPad 6 à 299 , iPad Air 3 à 479 ...

Mise à jour 14:59 :

L'iPad 6 n'est plus disponible.

Il y a à nouveau de bonnes affaires à réaliser sur les tablettes d'Apple sur le Refurb Store en ce début de week-end prolongé. Vous pouvez retrouver l'iPad 6 à 299 € dans une version dorée avec 32 Go de stockage ; une excellente alternative à l'iPad 10,2" qui utilise la même puce Apple A10. Toute une série d'iPad Air 3 est également de la partie, avec des tarifs qui débutent à 479 € au lieu de 569 € sur l'Apple Store classique.Si vous souhaitez faire des économies sur l'achat de votre iPad, passer par les produits reconditionnés du Refurb Store est une très bonne solution pour bénéficier d'un rabais substantiel (généralement de 15%) tout en bénéficiant de la même garantie qu'avec les produits parfaitement neufs de l'Apple Store ( en savoir plus ). Attention, les stocks sont très limités et les produits les plus populaires restent rarement en ligne bien longtemps.